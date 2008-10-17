В Киеве совершено покушение на сотрудника СБУ

Вчера, 16 октября, около 21.00 в Шевченковском районе столицы на улице Татарской было совершено покушение на сотрудника Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Киеве, во время парковки автомобиля у собственного дома неизвестный бросил во владельца этого транспортного средства, сотрудника СБУ, самодельное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил ранение ноги и был госпитализирован.

В пресс-службе СБУ подтвердили, что потерпевший сотрудник ведомства, ему сделана операция. Сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное.

Также в пресс-службе отметили, что СБУ готова вместе с МВД работать над раскрытием преступления. В ведомстве не исключают, что одной из причин покушения могла быть служебная деятельность потерпевшего.