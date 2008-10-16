Завтра в Киеве будет дождь

17 октября по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях пройдет дождь, ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в западных областях местами сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в восточных, центральных областях и в южной части местами туман. Ветер юго-западный, на западе с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 8-13°, днем в западной части 9-14°, в северных областях 14-19°, на остальной территории 18-23°; в Карпатах на протяжении времени 2-7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 18-19 октября переменная облачность. 18 октября в восточной половине страны пройдут умеренные, на остальной территории небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом; ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. 19 октября без осадков; ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла (19 октября в Карпатах и Прикарпатье местами 0-4° мороза), на побережье морей, 18 октября и на востоке и в Крыму 7-12° тепла, на Южном побережье до 15°; днем 8-13°, в южной части 12-17°, на высокогорье Карпат 2-7° тепла.

20-21 октября - преимущественно без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, на побережье морей до 9°, днем 9-15° тепла, в южной части 12-17°; в Карпатах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

В г. Киеве и области 17 октября облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°; по области ночью 8-13°, днем 14-19°.

18-19 октября сохранится переменная облачность. 18 октября ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков; ветер западный, 7-12 м/с. 19 октября без осадков; ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

20-21 октября - преимущественно без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.