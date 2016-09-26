Люди несут цветы к месту гибели полицейских и управлению патрульной полиции в Днепре (фоторепортаж)

Шокированные первыми смертями патрульных Украинцы выражали свои соболезнования родственникам погибших в соцсетях, а некоторые жители Днепра начали нести цветы к месту гибели полицейских и управления патрульной полиции в Днепре.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч.3 ст.146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека "ч.1 ст.255" Создание преступной организации ", ч.2 ст.153" Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом ".

Полиция в Днепре объявила операцию "Перехват" по задержанию подозреваемого, которого задержали в больнице, о чем сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По факту событий в Днепре открыты три уголовных производства. В Днепре понедельник, 26 сентябре, по решению горсовета, объявлен днем ​​траура по погибшим полицейским.