"Мы должны в них поверить": Деканоидзе призвала украинцев поддерживать полицейских

Об этом она заявила на брифинге в Днепре, который транслировал телеканал "112 Украина", о задержании подозреваемого в убийстве двух патрульных.

«Самое главное, что я хочу сказать ... Каждый человек, живущий в нашей стране, должен почувствовать, насколько профессия полицейского важна, и насколько ребята ежедневно рискуют своей жизнью. Мы должны в них поверить, обязательно. И поверить так, чтобы они поверили, что за ними стоит большая сила нашего государства и общества», - отметила Деканоидзе.

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«Поддерживайте полицейских ... Они рискуют жизнями, чтобы охранять правопорядок. Это очень важно», - подчеркнула глава Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали преступника, который убил патрульных в Днепре.

Трагедия произошла в воскресенье утром, когда экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе.

Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры.

В результате объявленной в городе операции «Перехват» полиция задержала убийцу. Он сейчас находится в одной из больниц Днепра, куда обратился за помощью вследствие ранения под вымышленной фамилией. Полиция взяла его под стражу, и в ближайшее время ему будет объявлено подозрение.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Днепре патрульных.

«Преступность бросает вызов всем нам. Поэтому должны ценить и уважать подвиг правоохранителей, которые, рискуя жизнью, защищают Украину», - отметил глава государства.

Понедельник, 26 сентября, в Днепре объявлен днем траура по погибшим полицейским.