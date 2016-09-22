Пограничники задержали боевика "Востока", пытавшегося выехать в Россию (видео)

Как сообщает Государственная пограничная служба, в пункт пропуска «Просяное» прибыл рейсовый автобус, следовавший из Лисичанска в Москву. Во время мероприятий контроля пограничники среди пассажиров обнаружили жителя Донецкой области, в отношении которого существовало поручение правоохранительных органов Украины.

В ходе проведения дальнейших проверочных мероприятий 22-летний гражданин Украины признался, что в 2014 году находился в рядах батальона «Восток» и нес службу на блокпостах боевиков.

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По данному факту направлено сообщение в полицию Луганской области о выявлении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По словам задержанного, он "служил" в "Востоке" с июля по октябрь 2014 года, стоял на блокпосту на выезде из Донецка. Сейчас же мужчина направлялся в Москву на работу.