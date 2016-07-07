СБУ задержала террориста из группировки "Восток" с татуированной на груди свастикой (видео)
10:01, 07 июля 2016Общество
1778
Члена террористической группировки «Восток» задержали в Марьинском районе Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины.
СБУ задержала боевика "Востока" / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник присоединился к террористам в мае 2014 года.
Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, а также дежурил с оружием на блокпостах боевиков в районе Донецка и Макеевки.
Читайте такжеВ Авдеевке СБУ задержала боевика террористической банды "Восток"
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter