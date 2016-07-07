СБУ задержала террориста из группировки "Восток" с татуированной на груди свастикой (видео)

10:01, 07 июля 2016
Общество
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Члена террористической группировки «Восток» задержали в Марьинском районе Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник присоединился к террористам в мае 2014 года.

Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, а также дежурил с оружием на блокпостах боевиков в районе Донецка и Макеевки.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.

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