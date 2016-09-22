В сети появился клип на песню Джамалы, победившую на "Евровидении"

Видео опубликовано на официальном канале исполнительницы на Youtube.

Напомним, предпоказ видео прошел вчера, 21 сентября. Как отметил продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский, режиссером и хореографом-постановщиком видеоклипа выступил Анатолий Сачивко, оператором стал Никита Кузьменко.

«Съемки видео заняли три дня и проходили в Черновицкой области в Буковинских Карпатах. Локацией клипа стала заброшенная военная база «Памир» на вершине горы Томатик, которая находится на высоте 1565 метров над уровнем моря», - добавил он.

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«Пожалуй, это была самая тяжелая съемка в моей жизни. Без остановки лил дождь, было 9 градусов тепла, пеленой стоял туман, который не мог прогнать даже сильный ветер, было ужасно холодно. Казалось, сама природа решила устроить нам испытания. Ведь еще за день до съемок светило солнце и ничто не предвещало непогоды», - рассказала Джамала.

«Подъем на гору Томатик занимал 2 часа, а спускаться было еще дольше. В какой-то момент показалось, что мы стали заложниками горы. Нас заливало холодным дождем, поэтому мы при любой возможности грелись у печки и сушили вещи. Горячая еда была роскошью, потому что развести костер при такой погоде было крайне сложно, мы буквально боролись за огонь, как первобытные люди. Местные жители подкармливали нас медом и поили травяным чаем. Со всей округи люди приезжали посмотреть на Джамалу. Им было не лень в непогоду подниматься на гору два часа по бездорожью, чтобы сделать фото и взять автограф», - добавила певица.

По словам Джамалы, с режиссером Сачивко и оператором Кузьменко она уже работала над клипом песни «Заплуталась». «Сотрудничество оказалось успешным, у нас сложились доверительные отношения. И когда Анатолий рассказал о своем видении клипа на «1944», мы без раздумий согласились снова поработать с ребятами», - отметила она.

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Также Джамала отдельно отметила дизайнера Соню Солтес, которая работала над стилем героев. «Благодаря ей ребята выглядят очень интересно. Танцоры невероятные молодцы – никто и не думал жаловаться или сдаваться, все танцевали в полную ногу. Испытания дождем и холодом нас только сплотили, мы стали одним племенем», - считает певица.

Как сообщалось, песня Джамалы «1944» победила на «Евровидении-2016», которое прошло еще в мае в Швеции.

Одноименный альбом вышел 10 июня в Европе и месяцем позже в США. Пластинка издана на крупнейшем в мире лейбле Universal Music Group. Релиз включает в себя 12 композиций - восемь на английском и три на украинском языке. В Америке релиз осуществляет компания Republic Records, а в Европе - Universal Music Denmark, который также занимается эксклюзивной дистрибуцией официального сборника «Евровидение-2016».