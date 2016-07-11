Universal Music Group выпустила альбом Джамалы "1944" - СМИ

Новый альбом популярной украинской певицы Джамалы можно купить на территории США, сообщает Громадське.

Пластинка включает в себя 12 композиций — 8 на английском и 3 на русском языке. В том числе и композиция 1944, с которой Джамала стала победителем международного песенного конкурса Евровидение 2016.

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В Америке релиз осуществляет компания Republic Records, которая входит в Universal Music Group и работает с такими артистами, как Ariana Grande, Drake, Florence + The Machine, John Newman, Nickelback, Nicki Minaj, The Weeknd и другие.

Ранее, 10 июня состоялась презентация альбома 1944 на территории Европы. Его осуществлял лейбл Universal Music Denmark, который помимо прочего занимается эксклюзивной дистрибуцией официального сборника Евровидение 2016. Координацией работы с международным релизом альбома занимается компания Комп Мюзик — официальный представитель Universal Music Group в Украине.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа. Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.