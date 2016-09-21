В Киеве прошла церемония прощания с замглавы Администрации президента Тарановым (фоторепортаж)
14:03, 21 сентября 2016Общество
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Сегодня, 21 сентября, в Доме офицеров в Киеве прошла церемония прощания с заместителем главы Администрации президента Андреем Тарановым, который погиб в результате аварии на гидроцикле.
Андрея Таранова провели в последний путь в Доме офицеров / УНИАН
На траурном мероприятии присутствовали председатель нацполиции Хатия Деканоидзе, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.
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Заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов на водном мотоцикле не справился с управлением и врезался в баржу. На место прибыли спасатели, которые извлекли тело погибшего. Медики скорой констатировали смерть мужчины.
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