В Киеве прошла церемония прощания с замглавы Администрации президента Тарановым (фоторепортаж)

На траурном мероприятии присутствовали председатель нацполиции Хатия Деканоидзе, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

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