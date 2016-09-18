В Киеве погиб замглавы Администрации президента Андрей Таранов

Заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов погиб на Днепре в районе Гаванского моста в Киеве.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве внутренних дел Украины.

По предварительным данным, водный мотоцикл чиновника врезался в какую-то преграду.

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В пресс-службе Нацполиции подтвердили эту информацию и сообщили, что назначена экспертиза, которая установит причины и обстоятельства инцидента.

Также отмечается, что Таранов был один на плавсредстве, которым управлял.

Также эту информацию УНИАН подтвердил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Да, это правда, Андрей Таранов на водном мотоцикле не справился с управлением и врезался в баржу", - заявил он.

"Это произошло несколько часов тому назад в Киеве на воде в районе Гаванского моста",- добавил Геращенко.

Кроме того, начальник Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что ведомости о происшествии внесены в ЕРДР по статье 291 УК (нарушение действующих правил на транспорте).

В Администрации президента Украины шокированы новостью о гибели Таранова.

Об этом говорится на странице Администрации президента в Facebook.

"Шокированы, скорбим в связи с новостью о безвременной кончине Андрея Таранова, заместителя главы Администрации президента Украины. Сейчас выясняются обстоятельства его гибели сегодня в Киеве возле Гаванского моста на Днепре", - отметили в АП.

"Выражаем искренние соболезнования семье Андрея Ивановича, мы знали его как истинного защитника Украины, преданного делу и своему народу", - подчеркивается в сообщении.