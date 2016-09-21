На учете в Минсоцполитики за неделю число переселенцев выросло почти на 5 тысяч

По состоянию на 19 сентября текущего года на учете находятся 1 миллиона 703 тысяч 932 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма, что на 4,6 тысячи больше, чем неделей ранее, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 379 809 семей из Донбасса и Крыма.

Более 988 тысяч семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 913 тысяч семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 2,2 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 сентября текущего года на учете находилось 1 миллиона 699 тысяч 319 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

По итогам проверки в 2015 году СБУ в начале 2016 года передало Минсоцполитики информацию о более чем 450 тысяч человек, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты данным гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. По данным Пенсионного фонда, после того, как были остановлены пенсионные выплаты, из 460 800 внутренне перемещенных лиц выплаты возобновлены 143 тысячам, остальным - отказано.

В то же время вице-премьер Павел Розенко отмечал в интервью УНИАН, что, несмотря на приостановку выплат, указанные люди не были исключены из списка переселенцев, поскольку для этого им должна быть аннулирована справка переселенца. Справка может быть отменена управлением соцзащиты только на основании конкретной информации Государственной миграционной службы. Данный процесс, по словам Розенко, может длиться несколько месяцев.