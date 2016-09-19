В Одессе полиция ограничилась выговором инспектору, насильно выпихнувнему женщину из участка (видео)

Полиция отмечает, что "в ходе мониторинга сети Интернет на сайте youtube.сом был обнаружен видеоролик под названием «Полицейский бьет девушку», который был сделан в помещении административного здания Приморского отдела полиции".

Проведенной проверкой было установлено, что 2 августа 2016 года в Приморский отдел полиции сотрудниками патрульной службы за совершение хулиганских действий в отношении гражданина были доставлены сожители, которые, по утверждению полиции, находились в нетрезвом состоянии.

"Во время пребывания в отделе полиции семейная пара вела себя неадекватно, выражалась в адрес сотрудников полиции грубой бранью. На замечания сотрудников полиции о прекращении противоправных действий женщина продолжала оскорблять честь и достоинство правоохранителей. Вследствие ее высказываний старший инспектор Приморского отдела полиции в г. Одессе вытолкнул женщину из помещения административного здания Приморского ОП", - заявляют в полиции.

Читайте такжеРаде предлагают усилить ответственность за сопротивление правоохранителям и ввести штрафы за их оскорбление

За грубое нарушение требований Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины, закона «О Национальной полиции», присяги полицейского, что выразилось в грубом отношении к гражданке, указанному работнику объявили выговор.

Отметим, что на указанном видео, опубликованном на следующий день - 3 августа, задержанный мужчина требует отвести его в туалет, но полицейский отказывается, в том числе в агрессивной форме. После того, как задержанного уводят из поля зрения камеры, сотрудник полиции без лишних разговоров нападает на его спутницу и насильно выталкивает ее пределы участка.

Никаких оскорблений или агрессивного отношения к полицейским на видео не зафиксировано. Суть причины задержания мужчины остается неизвестной.