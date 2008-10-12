Сегодня в Ивано-Франковске чествовали ветеранов УПА по случаю 66-летия образования Украинской Повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, делегации ветеранов УПА из районов и городов Прикарпатья прошли строем центральными улицами областного центра к Вичевому майдану, где приняли участие в торжественном вече. На него собрались представители политических партий с символикой НСНУ, ВО «Свобода», КУН, пластуны с государственными флагами.

Председатель областного совета Игорь ОЛИЙНИК призвал всех на внеочередных выборах объединиться вокруг Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и выразил сожаление, что ветераны УПА не признаны на государственном уровне.

Председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Михаил ЗЕЛЕНЧУК в своем выступлении отметил, что «наши ребята гибли в криивках не за какую-то партию, а за Украину». «Нынче у нас есть Украина, - сказал М.ЗЕЛЕНЧУК. – Но УПА доныне не признала наивысшая власть. Мы должны понимать, что это еще не та Украина, за которую боролась УПА».

Он также призвал всех объединиться на досрочных парламентских выборах вокруг Президента В.ЮЩЕНКО, чтобы не «потерять Украинское государство».

Участники виче прошли к Мемориальному скверу, где возле Памятного Креста священники отслужили поминальную панихиду за погибшими вояками УПА.

После этого в областном театре имени Ивана Франко состоялись торжества и праздничная академия «Слава героям УПА!». Руководители области вручили руководителям районных организаций УПА Почетные грамоты глав облгосадминистрации и областного совета, а также по 100 гривен. После этого для ветеранов УПА устроили праздничный обед.