Погода в Украине: сухо и довольно тепло

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в южной части и на Закарпатье местами 20-22°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

14-15 октября - без осадков, лишь ночью 15 октября в северной части местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 15-20°, в южной части до 23°, в восточной, а 15 октября и в северной части 13-18°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

16-17 октября - без осадков. Температура ночью 5-11° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья 3-8°, днем 13-19°, на Закарпатье, в южной, а 16 октября и в центральной части 15-21°.

В Киеве в понедельник осадки не ожидаются, ночью и утром местами по области туман (в Киеве слабый туман). Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 15-17°; по области ночью 7-12°, днем 13-18°.

14-15 октября - переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 15 октября в северной части местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 14 октября 15-20°, 15 октября 13-18°.

16-17 октября - без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-19°.