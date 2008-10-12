Государству удастся спасти "Проминвестбанк"

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ считает, что государству удастся спасти от банкротства "Проминвестбанк".

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

"Считаю, нам удастся не только вернуть сбережения вкладчиков в полном объеме, но и спасти банк", - сказал А.ШАПОВАЛОВ, добавив: "У него (банка) неплохие активы, которые дают хорошую доходность. За восемь месяцев с.г. “Проминвестбанк” получил около 500 млн. грн. прибыли".

По словам А.ШАПОВАЛОВА, пока еще сложно окончательно ответить, кто стал главным виновником проблем у банка — акционеры или рейдеры.

"Однако акция, по-видимому, имела скоординированный характер, если в трамваях начинают появляться листовки, а на мобильные телефоны поступать SMS, что, мол, банк — банкрот, и нужно срочно забирать из него деньги. Вкладчикам в такой ситуации сложно не запаниковать. Их в “Проминвестбанке” более 4 млн. человек. Клиенты ринулись в банк и за несколько дней вымели из него свыше трех миллиардов гривень", - сказал он.

Как отметил банкир, остановить такую крупномасштабную панику среди клиентов, "чтобы попробовать спасти банк, было можно лишь введением временной администрации и объявлением временного моратория на выдачу вкладов".

Как сообщалось, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Промивестбанку» стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн..

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызывало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривень», - отмечалось в пресс-релизе НБУ.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Чистая прибыль ЗАО «Проминвестбанк» на 1 июля 2008 г. составляла 360,046 млн. гривень.

Активы банка на 1 июля с.г. составляли 27,54 млрд. гривень, обязательства - 24,74 млрд. гривень, собственный капитал - до 2,8 млрд. гривень.

Уставный капитал банка на 1 июля 2008 года составлял 200,175 млн. гривень.

На 1 июля 2008 года ни один из акционеров банка не владел более чем 10% акций.