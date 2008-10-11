Глава МВФ: мировая финансовая система на грани системного краха

Усиливающееся беспокойство относительно финансовой состоятельности ряда крупнейших финансовых институтов США и Европы толкает мировую финансовую систему на грань системного краха. С таким заявлением выступил управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан в Вашингтоне. "Мировой финансовый кризис раздувается опасениями относительно банков, которые отягощены долгами", - отметил глава МВФ и добавил, что "пока богатые страны не смогли восстановить к ним доверие", передает Би-би-си.

Заявление главы МВФ было сделано по окончании переговоров 11 октября 2008г. между президентом США Джорджем Бушем и министрами стран "большой семерки". "Мы сделаем все необходимое для того, чтобы справиться с кризисом, и в результате всех трудностей мировая экономика станет только сильнее", - отметил Дж.Буш после переговоров.

Сообщалось, что министры финансов стран "большой семерки" разработали "жесткий план действий", следуя которому можно будет преодолеть мировой финансовый кризис. Согласно плану, необходимо принять меры, чтобы предотвратить разорение основных финансовых систем; обеспечить возможность привлекать капитал как из частных, так и из государственных источников для возобновления кредитных операций; гарантировать широкий доступ банков и других финансовых институтов к ликвидности и финансированию; обеспечить надежность национальных программ по страхованию вкладов; при необходимости принимать меры для возобновления деятельности вторичных рынков ипотечных и других ценных бумаг.

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