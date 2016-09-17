Гройсман отреагировал на ночные "залпы" у посольства РФ в Киеве

Об этом он сказал в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

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«Это хулиганство и является неприемлемым. Киев должен быть другим образцом культуры. Это мелкий инцидент, который не требует комментария», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью группа неизвестных атаковала российское посольство, запустив в здание петарды и салюты.