Гройсман отреагировал на ночные "залпы" у посольства РФ в Киеве
12:10, 17 сентября 2016Общество
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Премьер-министр Владимир Гройсман назвал хулиганством обстрел Посольства России в Киеве из салютной установки.
Посольство РФ в Киеве обстреляли из фейерверков / "Страна"
Об этом он сказал в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).
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«Это хулиганство и является неприемлемым. Киев должен быть другим образцом культуры. Это мелкий инцидент, который не требует комментария», - сказал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью группа неизвестных атаковала российское посольство, запустив в здание петарды и салюты.
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