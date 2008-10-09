Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару

На международных биржах сегодня зафиксировано очередное удешевление американской валюты по отношению к евро.

Так, за 1 евро пока платят около 1,3770 долл., тогда как ранее за 1 евро давали порядка 1,3690 долл. Таким образом, европейская валюта подорожала по отношению к валюте США на мировом рынке примерно на 0,6%.