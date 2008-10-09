С основателем Элиты-Центра в Украине может «что-то случиться»?

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Кирилл КУЛИКОВ утверждает, что основателю «Элита-Центр» Александру ВОЛКОНСКОМУ при возвращении в Украину грозит опасность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По словам К.КУЛИКОВА, это связано с тем, что в Украине есть люди, для которых расследование этого дела является очень невыгодным.

«Я знаю, что есть много людей, занимающих очень высокие должности в нашем обществе, которые не желают, чтобы дело ВОЛКОНСКОГО было расследовано. Поэтому есть опасность, что с ним может что-то случиться», - отметил он.

Поэтому сейчас, по словам К.КУЛИКОВА, перед представителями правоохранительных органов стоит задача «очень старательно защищать его и как обвиняемого, и как свидетеля».

«ВОЛКОНСКИЙ, в сущности, является главным действующим лицом в этом процессе. И те показания, которые он может дать, могут навредить многим лицам. Особенно сейчас, когда в стране происходит политическое противостояние», - сказал К.КУЛИКОВ.

Также народный депутат добавил, что поскольку А.ВОЛКОНСКИЙ проходит по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, это дело находится в производстве органов МВД. При этом он допустил, что, поскольку дело может затрагивать интересы должностных лиц, то позже оно может быть передано в Генпрокуратуру.

Как сообщал УНИАН, швейцарские правоохранительные органы задержали А.ВОЛКОНСКОГО (настоящее имя - Александр ШАХОВ, 1971 г.р., уроженец г. Кемерово, Россия) в конце октября 2007 года во время прохождения им паспортного контроля в аэропорту г. Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генпрокуратура Украины подготовила необходимые для экстрадиции А.ВОЛКОНСКОГО документы, и 25 октября 2007 года направила в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации. 30 октября 2007 года данные документы были получены, и начался процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. дол.