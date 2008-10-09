В Киеве ночью - заморозки

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в западных и южных областях 1-6° тепла, на побережье морей до 12° тепла, на остальной территории заморозки 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, в Закарпатье местами 18-20°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

11-12 октября - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с. Ночью 11 октября в Украине, кроме побережья морей и Закарпатья, заморозки 0-4°, 12 октября температура 3-8° тепла, в восточных, центральных, южных областях и степной части Крыма заморозки 0-3°, температура днем 11-16° тепла, в Закарпатье до 20°; на высокогорье Карпат ночью 0-3° мороза, днем 4-9°.

13-14 октября - без осадков, только днем 14 октября в западных и северных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 11°, днем 13-19°.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.

11-12 октября - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с. 11 октября ночью заморозки 0-3°, 12 октября ночью 3-8° тепла, температура днем 11-16° тепла.

13- 14 октября - без осадков, только днем 14 октября местами небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.