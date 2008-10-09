Курс гривни способен вернуться к уровню 5 грн. за доллар

Курс гривни вполне способен вернуться к уровню 5 грн. за доллар.

Такое мнение УНИАН высказал аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

По его словам, такой прогноз основывается на том, что «в среднесрочной перспективе Украина вряд ли почувствует дефицит валютных вливаний, так как только подготовка к Евро-2012 и приватизация обещают прилив в экономику не менее чем 6 млрд. долларов за год». В такой ситуации низкий курс гривни предоставляет возможность дополнительного заработка при инвестировании в дешевые украинские акции, считает аналитик.

Однако, отметил Д.ШАВРУК, роспуск Верховной Рады добавляет неуверенность в способности правительства адекватно реагировать на экономические вызовы. Непредвиденность поведения НБУ в вопросе регулирования курса гривни также добавляет неуверенности инвесторам, добавил он.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины изменил возможные колебания официального курса гривни до конца 2008 года с 4,85 грн./долл. плюс минус 4% до 4,95 грн./долл. плюс-минус 8%.