Азербайджанцы обвиняют кировоградскую милицию в пытках

Кировоградская диаспора азербайджанцев обвиняет правоохранительные органы Кировского райотдела УМВС г. Кировограда в применении пыток во время допроса, что привело к смерти члена их общины.

Как заявил председатель региональной диаспорной организации Конгресса азербайджанцев Украины Вилаят МАМЕДОВ корреспонденту УНИАН: «Сегодня мы несем заявление о преступлении в областную прокуратуру, в котором просим возбудить в отношении работников Кировского райотдела милиции, которые принимали участие в истязаниях человека, уголовное дело и привлечь их к ответственности».

По его словам, 6 октября 38-летнего Башарата Гурбанова стражи порядка задержали в качестве свидетеля конфликта, возникшего между другими выходцами из кавказского региона. Его вместе с женой доставили в райотдел милиции, где в течение длительного времени допрашивали без объяснения прав и участия защитника.

«Жена умершего утверждает, что ее муж на время задержания был абсолютно здоров и не имел никаких проблем с сердцем. А вечером того же дня нам сообщили, что Б.Гурбанов умер в кабинете следователей во время допроса. 7 октября было проведено вскрытие тела. Результаты, которые нам показали, свидетельствуют, что задержанный умер от сердечно-сосудистой недостаточности. Члены нашей общины присутствовали во время вскрытия и готовы подтвердить, что тело умершего было покрыто кровоподтеками: на спине, ногах, подбородке, пальцах рук. Мы утверждаем, что милиционеры применяли пытки к задержанному, которые и повлекли смерть», - заявил В.МАМЕДОВ.

По его словам, жена умершего, которая также находилась в стенах райотдела, слышала крики и стоны своего мужчины. Женщина также утверждает, что Б.Гурбанов был инвалидом детства ІІ группы, поскольку имел изъян руки. Ежегодно он проходил полную медицинскую комиссию для подтверждения своей инвалидности, а следовательно, существуют официальные справки о том, что погибший не имел проблем с сердцем.

В Центре общественных связей УМВД в Кировоградской области УНИАН подтвердили, что инцидент со смертью задержанного в помещении райотдела милиции имел место.

В официальном комментарии милиции говорится, что 5 октября на одном из городских рынков возник конфликт между гражданами Украины, выходцами из кавказского региона, во время которого одним из его участников было применено огнестрельное оружие. Двое пострадавших с телесными повреждениями доставлены в больницу.

6 октября по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В милиции также сообщили, что в тот же день в 15.00 в Кировский отдел милиции был доставлен гражданин Б.Гурбанов, дважды судимый, активный участник конфликта. В 20.30 врачами скорой медицинской помощи была зафиксирована его смерть. По предварительному заключению экспертов, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

В ЦОС УМВД отмечают, что телесные повреждения, которые выявлены на теле умершего, относятся к категории легких и не находятся в причинной связи со смертью. По данному факту работниками прокуратуры и ОВБ УМВД проводится служебная проверка. Данный вопрос находится на контроле прокурора области.

Начальником Управления МВД в области назначена комплексная проверка деятельности Кировского ОМ Кировоградского ГО УМВД в области.