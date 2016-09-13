СБУ задержала в Житомире "чиновника" "ДНР"

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, в августе прошлого года жительница Донецка, активная сторонница "русского мира", предложила сепаратистам свои юридические услуги и начала работать в юридическом департаменте фейкового "Фонд государственного имущества "ДНР".

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Женщина занималась разработкой, регистрацией и введением в действие нормативно-правовых актов от имени этого нелегитимного органа. "Именно ее авторству принадлежит разработка порядка легализации юридического контроля террористов над активами субъектов хозяйствования государственной формы собственности и хозяйственных обществ с корпоративными правами государства, которые в настоящее время находятся на временно подконтрольных террористам территориях", - говорится в сообщении.

Полученные от противоправного пользования государственным движимым и недвижимым имуществом Украины денежные средства, согласно разработанному юристом порядку, направлялись на финансирование т. н. "ДНР".

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12 сентября оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в Житомире, куда она приехала для оказания юридических консультаций руководству одного из предприятий щебеночной отрасли, осуществляя одновременно юридическое сопровождение его финансово-хозяйственной деятельности.

Прокурор Житомирской области сообщил правонарушительнице о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанную доставили в изолятор временного содержания.