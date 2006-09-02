Черновецкий о торговых точках, дворниках и строительном мусоре

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен обязать всех владельцев торговых точек Киева организовать уборку прилегающей территории в радиусе 200 метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня во время столичного субботника, организованного депутатами Киевсовета Блока Леонида Черновецкого.

«Мы заставим всех, кто торгует в Киеве, отдельно заниматься уборкой мусора. Для них это ничего не стоит. Они спаивают в день тысячи киевлян, пусть наймут хотя бы одного дворника. А иначе мы будем лишать их лицензии при всем уважении к их бизнесу», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он сообщил, что в радиусе 200 метров каждый предприниматель должен будет разместить мусорные корзины и следить за порядком.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что собирается значительно поднять зарплату дворникам для того, чтобы сделать эту профессию более популярной и повысить статус тех, кто занимается уборкой города. Он сказал: «они (дворники) будут получать больше, чем начальники ЖЭКов. Это будут киевляне, и это будет привилегированная профессия». Мэр также планирует ввести обязательный вывоз мусора небытового, то есть того, который образуется во время ремонтов квартир. Он подчеркнул, что каждый киевлянин обязан вывозить такой мусор за свой счет, а не оставлять его во дворах. В противном случае соседи могут позвонить в мэрию и рассказать о нарушителях, чтобы к ним городские власти применили меры.

В сегодняшнем субботнике, который начался в 9 утра на Контрактовой площади Киева, приняли участие, кроме Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, его заместитель Виталий ЖУРАВСКИЙ, и.о. заместителя Владимир ГОЛОВАЧ, заместитель киевского мэра – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, а также депутаты Блока Леонида Черновецкого. Они подметали улицу, красили скамейки, сажали цветы. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приехал на субботник в спортивном костюме, и также подметал территорию на Контрактовой площади, вскапывал газон и пообщался с местным дворником.