В Днепре установили первый в мире рекорд по жарке куриных яиц на шампурах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета Днепра, на набережной устроили гастрономический фестиваль «Вкусное турне», во время которого установили целый ряд рекордов.

В Книгу рекордов Украины внесли сразу 7 достижений.

Среди них – наибольшее карамельное панно размером 1х1,5 метра, самая большая тарелка мясных деликатесов, крупнейший бар, построенный из баночек с орехами, и наибольшее количество логотипов, нарисованных хной.

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Также на набережной провели кулинарную эстафету. За час участникам мероприятия удалось нашинковать 457 кг капусты. Результат соревнования также внесли в общенациональный перечень рекордов.

Кроме того, во время празднования Дня города установили эксклюзивный рекорд. В Днепре – впервые в мире – удалось пожарить на шампурах на мангале 355 сырых куриных яиц.

Еще одно уникальное достижение – крупнейший в Украине хачапури размером 1,9х1,02 метра.