На Луганщине будут заочно судить экс-СБУшника, ставшего "министром госбезопасности ЛНР"

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, бывший сотрудник СБУ, находясь на пенсии, вступил в террористическую организацию «ЛНР», возглавив силовой блок этой организации - так называемое «Министерство государственной безопасности».

Ему сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: содействие деятельности террористической организации «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), совершение действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), а также изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Читайте такжеПрокуратура Луганской области объявила в розыск "председателя фонда госимущества "ЛНР"

Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно данным сайта луганских террористов, их «МГБ» возглавляет Леонид Пасечник.