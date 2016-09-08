Одесская полиция задержала двух подозреваемых в вербовке девушек для сексуальной эксплуатации в Китае
Одесские правоохранители задержали двух человек, в том числе гражданина Китая, которые подозреваются в торговле людьми.
Как сообщает прокуратура Одесской области, в ходе досудебного расследования 7 сентября в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) сотрудником ГУ НП в Одесской области совместно с сотрудниками пограничной службы был задержан ранее судимый мужчина.
В тот же день в Одессе следователем полиции задержан гражданин Китая.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.149 УК Украины.
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Установлено, что в течение августа 2016 года подозреваемые завербовали трех девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Китая.
Досудебное расследование продолжается.
В свою очередь, как сообщает ГУ НП в Одесской области, 31-летнего ранее судимого гражданина задержали в "Борисполе" во время попытки перевезти девушек через государственную границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.
"Также сотрудники полиции задержали его 42-летнего сообщника-иностранца, который временно зарегистрирован в Киеве", - сказано в сообщении.