Сотрудника офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков задержали на взятке $10 тысяч

Как сообщает Генеральная прокуратура, мужчину разоблачили сотрудники Управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления ГПУ совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата ГПУ и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Правоохранитель требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов от директора общества за возврат ранее изъятых документов и материальных ценностей.

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Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Действия преступника предварительно квалифицировано по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.