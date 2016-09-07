В Одессе суд отменил арест скандального прокурора, подозреваемого во взяточничестве, тот уже на свободе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, соответствующее решение суд принял сегодня, 7 сентября.

В ведомстве отметили, что подозреваемый обжаловал решение суда о мере пресечения, принятое Приморским райсудом 2 сентября, - два месяца содержания в СИЗО с правом внесения залога в размере 2 миллиона гривень.

«Сегодня Апелляционный суд Одесской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый уже вышел на волю», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре также отметили, что, согласно действующему законодательству, прокуратура не может подать кассацию на это решение апелляционной инстанции.

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Какие будут дальнейшие действия стороны обвинения, станет известно через несколько дней, когда соответствующие документы о принятии сегодняшнего решения суда поступят в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца задержанного 1 сентября по подозрению в вымогательстве первого заместителя прокурора прокуратуры Суворовского района Одессы Валерия Белого, определив залог в 2 миллиона гривень.

По данным правоохранителей, этот прокурор получил от представителя предприятия неправомерную выгоду в виде скидки на аренду помещений общей площадью свыше 200 квадратных метров. По документам, арендатором помещений является родственник подозреваемого.

Сотруднику прокуратуры сообщено о подозрении. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (неправомерная выгода) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Ситуацию в Facebook прокомментировал генеральный прокурор Юрий Луценко: «Это именно тот прокурор, которого два месяца назад я спросил об источниках покупки дорогой иномарки. Затем он придумывал разные небылицы, просился в декрет. Но дурных привычек не бросил. На той же машине приехал требовать скидку в 76 тысяч для связанной с ним фирмы».

17 июня Луценко в ходе рабочей поездки в Одесскую область проинспектировал работу местной прокуратуры №4 (Суворовский район). В ходе проверки он поинтересовался у руководителя прокуратуры обстоятельствами и ценой приобретенного автомобиля Toyota Avalon, стоимость которого не соответствует официальной зарплате прокурора. Генпрокурор также предложил Белому представить новую декларацию о доходах, где указана машина и ее стоимость или «завтра же уволиться».