ВР хочет разрешить Нацсовету штрафовать ТРК за призывы к войне и насильственной смене власти

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды, унижение национальной чести и достоинства, разжигание национальной, расовой или религиозной вражды.

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Предлагается определить, что Нацсоветом принимается решение о взыскании штрафа в случае совершения таких нарушений телерадиоорганизациями - 25% размера лицензионного сбора за призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины; призывы к развязыванию войны; пропаганду исключительности или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного состояния, социального происхождения.

Также штраф предусмотрен за ретрансляцию программ и передач, не включенных в перечень ретранслируемых программ.

Кроме того, устанавливается перечень штрафов, которые взимаются, если после объявления предупреждения лицензиат не устранил нарушения в установленные Национальным советом сроки, в частности, относительно трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года.

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Речь идет о передачах, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Также в документе говорится о трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Отмечается, что такой перечень обнародован на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств.