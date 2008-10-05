Организатором боя Кличко-Поветкин будет компания... братьев Кличко

Бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе украинского боксера Владимира КЛИЧКО с олимпийским чемпионом россиянином Александром ПОВЕТКИНЫМ может состояться в Киеве, а не в немецком Мангейме, сообщил журналистам Виталий КЛИЧКО.

«Есть люди, которые преподносят этот поединок как противостояние России и Украины. Но это не политическое и не национальное противостояние. Это просто бой двух боксеров», - заявил Виталий в интервью изданию Frankfurter Allgemeine.

Бой, который намечен на 13 декабря, планируется транслировать более чем на 100 стран мира. Право на его организацию получила компания братьев КЛИЧКО - K2 Promotions. Соответственно они и могут решать вопрос со сменой арены поединка.