11 артснарядов времен войны найдены в Хмельницкой области

Вчера в 15.00 в Хмельницкой области пиротехнической группой МЧС при контрольном обследовании территории в селе Судилков Шепетовского района были выявлены 11 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны возле бытового помещения местной дистанции тупиковых путей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Место обнаружения боеприпасов охраняется.

Всего за минувшие сутки в Украине найдены 15 боеприпасов времен войны: 11 артснарядов, 3 мины и граната.