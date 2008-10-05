11 артснарядов времен войны найдены в Хмельницкой области
15:23, 05 октября 2008Общество
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Место обнаружения боеприпасов охраняется
Вчера в 15.00 в Хмельницкой области пиротехнической группой МЧС при контрольном обследовании территории в селе Судилков Шепетовского района были выявлены 11 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны возле бытового помещения местной дистанции тупиковых путей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Место обнаружения боеприпасов охраняется.
Всего за минувшие сутки в Украине найдены 15 боеприпасов времен войны: 11 артснарядов, 3 мины и граната.
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