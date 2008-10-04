Европейские лидеры не намерены "спасать мир"...

Президент Франции Николя Саркози пригласил лидеров ведущих европейских стран на экстренное заседание, посвященное финансовому кризису.

В обсуждении текущих проблем на европейских финансовых рынках принимают участие глава правительства Великобритании Гордон Браун, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, президент Франции Николя Саркози, глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, председатель группы финансовых министров еврозоны Жан-Клод Юнкер.

В своем выступлении премьер-министр Великобритании Гордон Браун подчеркнул, что нельзя допускать краха ни одного крепкого европейского банка из-за проблем с ликвидностью. В то же время Г.Браун отметил, что правительства не должны заходить слишком далеко и удерживать на плаву все финансовые институты любой ценой, передает британский телеканал Sky News.

Встреча европейских лидеров проходит спустя день, после того как конгресс США одобрил антикризисный план по стабилизации американской экономики на 700 млрд долл. Согласно этому плану Министерство финансов США займется выкупом у финансовых компаний неликвидных активов, связанных с коммерческой и жилищной ипотекой. Европейские лидеры приветствовали принятие конгрессом США стабилизационного пакета.

На днях ряд СМИ распространил информацию о том, что Франция планирует последовать примеру США и на встрече в Париже предложит европейский план помощи финансовому сектору стоимостью 300 млрд евро. Однако французские власти опровергли эти сообщения, а за несколько часов до антикризисного заседания высокопоставленный представитель Елисейского дворца отметил, что участники дискуссии "не намерены спасать мир", а лишь хотят "выработать общую позицию".

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