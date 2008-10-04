После сегодняшнего взрыва остановили работу всех шахт "Краснодонугля"

Сегодня работу всех шахт ОАО “Краснодонуголь” в связи с аварией на шахте “Дуванна” согласно распоряжению генерального директора Александра ПОТАПЕНКО, остановлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер независимого профсоюза горняков шахты имени М.П.Баракова Дмитрий КАЛИТВЕНЦЕВ.

По его словам, не работают даже обогатительные фабрики. Шахтерам непонятно, с чем это связано, поскольку на Донбассе после аварии на шахте имени Карла Маркса такого не было.

По мнению Д.КАЛИТВЕНЦЕВА, остановка шахт – это результат того, что генеральный директор не владеет ситуацией и поэтому перестраховывается.

Он напомнил также, что в конце марта во время пресс-конференции А.ПОТАПЕНКО заявил, что в январе-феврале 2008 года уровень производственного травматизма в компании снизился на 35,2 процента.

“Краснодонуголь” первым в Украине внедрил систему техники безопасности, которая сертифицирована по международным стандартам. Тогда же, на пресс-конференции гендиректором было также заявлено, что в 2008 году “Краснодонуголь” планирует увеличить добычу угля и выдать на-гора свыше 6 млн. тон.

Справка УНИАН. ОАО «Краснодонуголь» - это 7 шахт и шахтоуправлений и 2 обогатительные фабрики. Это одна из самых больших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксового угля марок «Ж» и «К».

За прошлый год горняками компании добыто почти пятую часть общего объема его добычи в Украине.

Глубина залегания пластов составляет 400-1200 метров.

Как сообщал УНИАН, в субботу, около часа ночи на шахте "Дуванна" ОАО "Краснодонуголь" произошел взрыв метана, в результате которого погибло 6 горняков.

Взрыв произошел в подготовительном забое на горизонте 590 м пласту К2.

Всего в шахте под землей на момент взрыва работало 119 горняков. Сразу самостоятельно вышли на поверхность 59 человек, остальных эвакуировали спасатели.