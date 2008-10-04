МВФ просит ЕС о совместной борьбе с финансовым кризисом

Глава Международного валютного фонда (МВФ) призвал Евросоюз к координации действий в борьбе с фондовым кризисом, передает Reuters.

«Экономическая ситуация в мире очень серьезная и европейским странам необходимо показать рынкам, что государства отнюдь не намерены действовать порознь», - заявил Доминик СТРОСС-КАН по завершении прошедшей в Елисейском дворце встречи с президентом Франции Никола САРКОЗИ.