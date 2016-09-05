Одесский суд арестовал подозреваемого в вымогательстве заместителя прокурора с правом внесения залога

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, решение суда о мере пресечения для 1-го заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры №4 было принято 2 сентября.

Читайте такжеВ Одессе при получении взятки задержали двух патрульных полицейских

«Арестованный пока залог не внес, и остается под стражей», - добавила Верба.

По ее словам, следователями прокуратуры совместно с работниками УСБУ в Одесской области 1 сентября был задокументирован факт получения неправомерной выгоды указанным подозреваемым.

«Выяснено, что прокурор получил от представителя предприятия неправомерную выгоду в виде скидки на аренду помещений общей площадью более 200 кв. метров. Следует отметить, что по документам арендатором помещений указан родственник подозреваемого», - сказали в пресс-службе.

Сотруднику прокуратуры сообщено о подозрении. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (неправомерная выгода) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 сентября сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области задержали скандально известного заместителя прокурора Суворовского района Одессы Валерия Белого за требование взятки.

Как сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко: «Это именно тот прокурор, которого два месяца назад я спрашивал об источниках покупки дорогой иномарки. Затем он придумывал разные небылицы, просился в декрет. Но дурных привычек не бросил. На той же машине приехал требовать скидку в 76 тыс. для связанной с ним фирмы».

17 июня Луценко в ходе рабочей поездки в Одесскую область проинспектировал работу местной прокуратуры №4 (Суворовский район). Во время проверки он поинтересовался у руководителя прокуратуры обстоятельствами и ценой приобретенного автомобиля Toyota Avalon, стоимость которого не соответствует официальной зарплате прокурора. Генпрокурор также предложил Белому подать новую декларацию о доходах, где указана машина и ее стоимость, либо «завтра же уволиться».