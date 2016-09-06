В Одесской области офицера приговорили к 5 годам за отказ служить в зоне АТО

Как сообщает военная прокуратура Южного региона Украины, отказался выполнить приказ офицер отдела комплектования Овидиопольского районного военного комиссариата, который отвечал за комплектацию воинских частей, в частности в зоне АТО.

«В мае 2015 года он открыто отказался выполнить приказ командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и военного комиссара Овидиопольского РВК по убытию на новое место службы, а именно в воинскую часть, которая дислоцируется в зоне проведения антитеррористической операции», - пояснила Стекачева.

Читайте такжеЛично я не хотел бы ни мобилизации, ни военного положения – Порошенко

Свой отказ офицер мотивировал тем, что якобы не имеет достаточной подготовки для выполнения обязанностей на новой должности.

На прошлой неделе Овидиопольский районный суд Одесской области признал служащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.402 (неповиновение) УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Государственное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины.