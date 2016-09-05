В посольстве США отреагировали на поджог офиса "Интера"

Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

"Любое физическое нападение на СМИ является неприемлемым. Мы поддерживаем усилия по расследованию поджога "Интера", внимательно следим за его ходом", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 (офис компании "Национальные информационные системы", которая производит программы "Новости", "Подробности", "Подробности недели") произошел пожар. Событию предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. В результате занесения постороннего источника зажигания начался пожар на 1-м этаже (на площади 10 кв. м) и на 2-м этаже (на площади 20 кв. м). Пожар был ликвидирован в 16:51. В 17:09 в результате повторного занесения постороннего источника зажигания начался пожар на 2-м этаже на площади 60 кв. м. Пожар был локализован в 17:33 и ликвидирован в 18:01.

Сейчас возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходит акция по блокированию телеканала, участники подвезли к зданию около 50 шин и обложили ими въездные ворота. Позже установили семь палаток, ожидалось прибытие грузовика с песком в мешках для возведения баррикады.

По словам координатора акции, бойца батальона "Святая Мария" Алексея Сердюка, в акции участвует около сотни человек.