Геращенко назвала поджог "Интера" провокацией, в том числе против страны

22:46, 04 сентября 2016
Общество
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Поджог здания телеканала "Интер" - провокация против страны.

фото: УНІАН

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Я против поджогов. Даже если мне не нравится чья-то редакционная политика. Я осуждаю такие методы выяснения отношений со СМИ и считаю подобное провокацией, в т.ч. против страны", - написала Геращенко.

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Также инцидент на вул.Щусева в здании "Интера" прокомментировал директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев.

"Считаю, что поджоги и насилие против журналистов - абсолютно недопустимо", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня подожгли здание, где располагается компания "Национальные информационные системы", который производит телепрограммы для канала Интер. Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого поджигали шины.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" являются бывшие бойцы 30 бригады ВСУ.

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