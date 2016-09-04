Пожар у здания телеканала "Интер": есть пострадавшие - СМИ

Об этом сообщает директор "НИС" (входит в Inter Media Group - УНИАН) Александр Пилипец на своей странице в Facebook.

"На фоне неоднократных угроз в сторону канала власть бездействовала... Многократные обращения в силовые структуры, прокуратуру, кабинет министров, администрацию президента ни к чему не привели. Мало того! Высокопоставленные чинуши в министерских креслах чуть ли не в открытую призывали к насильственным действиям как в отношении работников канала, так и самого производственного комплекса! Результат - выгоревший телевизионный комплекс, пострадали люди", - написал он Пилипец.

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Также, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети, Пилипец уточнил, что все находившиеся во время поджога здания люди живы, однако "есть серьёзные травмы" и "много людей надышалось гарью. Работают бригады неотложек", - сообщил Александр Пилипец.

В то же время "112 Украина" сообщает о 5 пострадавших.

"По нашей информации, по меньшей мере 5 человек забрала "Скорая помощь". Мы видели, как одного человека забирали на носилках из здания телеканала", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что митингующие подожгли шины под офисом телеканала "Интер" в Киеве.