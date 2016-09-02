Где Украина – красиво и современно, где "ДНР" - черная яма: Жебривский рассказал о планах власти по Донеччине

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал о плане развития инфраструктуры Донецкой области, передает "112 Украина".

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"Сегодня моей командой был предложен следующий режим: "Там, где Украина, - там современно, там красиво, там в правовом поле. Там, где "ДНР", - там черная яма и все остальное". Этот план мы реализуем и по инфраструктурным проектам, и мы начали открытие центров предоставления административных услуг в Мариуполе и много других вещей. Для того чтобы люди, которые приезжают (а у нас зарегистрировано более 700 тыс. переселенцев), сравнивали, чтобы они видели, чтобы они понимали, что нужно возвращаться в лоно единого украинского государства", - сказал Жебривский.

Также глава Донецкой ВЦА отмечает, что "режим тишины" сохраняется, но боевики продолжают вести провокационные обстрелы с целью вызвать огонь в ответ, чтобы скомпрометировать украинскую сторону.

"Более или менее сохраняется (режим тишины, - ред.). Не в тех пределах, которые были, но есть провокационные выстрелы с той стороны, и хотят, чтобы украинские военные ответили, чтобы возложить ответственность за срыв "режима тишины" на украинскую сторону. Пока что гораздо лучше, чем было до этого", - сказал он.

Как известно, "режим тишины", который вводился 1 сентября на Донбассе, был нарушен уже вечером того же дня.