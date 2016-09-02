"Режим тишины": боевики 11 раз открывали огонь, ВСУ на обстрелы не отвечают
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений: зафиксировано 8 случаев нарушения "режима тишины" на Донецком, 3 – на Мариупольском направлениях.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что на Луганском направлении установилось шаткое затишье.
Читайте такжеКонец "тишины": за сегодня зафиксировано уже 6 обстрелов сил АТО оккупантами
В частности, на Донецком направлении враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов по Троицком и Невельском. Защитников Авдеевки обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из стрелкового оружия противник обстрелял Луганское и Верхнеторецьке.
На Мариуполском направлении боевики применяли стрелковое оружие по Марьинке и Гранитном.
Вооруженные Силы Украины на провокации не отвечают, огонь в ответ не открывают и неуклонно придерживаются Минских соглашений.