"Режим тишины": боевики 11 раз открывали огонь, ВСУ на обстрелы не отвечают

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Луганском направлении установилось шаткое затишье.

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В частности, на Донецком направлении враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов по Троицком и Невельском. Защитников Авдеевки обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из стрелкового оружия противник обстрелял Луганское и Верхнеторецьке.

На Мариуполском направлении боевики применяли стрелковое оружие по Марьинке и Гранитном.

Вооруженные Силы Украины на провокации не отвечают, огонь в ответ не открывают и неуклонно придерживаются Минских соглашений.