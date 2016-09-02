Минобороны отчитывается: Украина увеличила численность войск и усилила систему ПВО на востоке и юге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.

«С учетом имеющихся сил и средств наращена система противовоздушной обороны в восточных и южных регионах», - заявил спикер.

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Кроме того, по словам Чернобая, в Украине нарастили численность каждого вида и рода войск Вооруженных сил и существенно увеличен их боевой потенциал, в частности, сформированы новые воинские части и органы военного управления.

«Сухопутные войска, которые несут основную нагрузку по выполнению задач АТО, существенно увеличили свой боевой потенциал, доля боевых постов и боевого обеспечения в составе боевых бригад сухопутных войск увеличена с 55% до 70%», - заявил Чернобай.

«В воздушных силах проведено наращивание боевого состава зенитно-ракетных войск, увеличено количество исправной авиатехники за счет поставок отечественных предприятий отремонтированных, новых и модернизированных боевых самолетов», - добавил он.

Также, как отметил представитель минобороны, в украинской армии идет перевооружение радиотехнических бригад современными радиоэлектронными средствами отечественного производства.

Вместе с тем продолжается восстановление военно-морских сил: в настоящее время проводятся мероприятия по наращиванию потенциала надводных сил, по результатам которых уже восстановлено 4 боевых корабля и 7 катеров.

«После завершения государственных испытаний ожидается принятие в состав ВМС Украины двух малых бронированных катеров. До конца года ожидается завершение строительства еще четырех таких катеров», - добавил Чернобай.

Напомним, ВСУ готовы к возможному вторжению российских войск на территорию государства, мониторинг ситуации проводится ежеминутно.