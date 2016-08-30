В АП рассказали, как армия готовится к возможному вторжению России

Об этом заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает 112.ua.

"Мониторинг ведется каждую минуту: где, что происходит, какие силы прибывают из Российской Федерации. Нам неизвестны их конечные планы, но если речь идет о возможности вторжения, то мы готовы к этому. Необходимые резервы, необходимое вооружение и все остальное у нас есть, и мы находимся в полной готовности", - отметил он.

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Лысенко подчеркнул, что с начала российской агрессии на территории Украины обучения военнослужащих ВСУ не завершаются.

"Они постоянно происходят в составе небольших подразделений, затем объединенных сил и тому подобное", - сказал он, добавив, что за последние несколько лет были проведены также десятки учений с иностранными коллегами.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что вероятность эскалации конфликта остается значительной, поэтому, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.