В Кременчуге активисты облили "кровью" здание "Сбербанка" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты облили краской фасад здания, входную дверь и окна, привлекая внимание горожан к тому, что в данном банке находятся счета страны-оккупанта.

На окнах банка активисты разместили листовки с надписями: «Власність окупанта», «Скільки ще має загинути Героїв, щоб війну назвали війною?».

«Красная краска – это символ крови на руках российских банкиров убитых в зоне АТО украинских ребят», - сказал во время акции ее организатор, руководитель общественной организации «АТО-Майдан-Кременчуг» Леонид Харченко.

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Участие в акции приняло около 20 местных активистов. На место акции прибыли патрульные полицейские, которые составили протокол в отношении организаторов акции.

Напомним, это уже не первая подобная акция протеста в Кременчуге.