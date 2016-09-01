Суд арестовал чиновника филиала "Укрзализныци" по делу о хищении более 13 миллионов гривен

Как сообщает пресс-служба НАБУ, суд назначил залог в сумме 1 миллион 15 тысяч гривен.

Суд принял решение, рассмотрев ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Организатор схемы завладения средствами ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (в настоящее время филиал «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця») был задержан на этой неделе во Львове.

Он подозревается в том, что с 2014 до начала 2016 года, используя подконтрольные субъекты хозяйствования, зарегистрированные в Львовской области и г. Львов (одновременно в 2015 году являясь должностным лицом госпредприятия), при осуществлении закупок по завышенным ценам завладел государственными средствами на сумму 13,65 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.