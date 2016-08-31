Врадиевка-2 на Николаевщине: сегодня похоронят убитого полицейскими Цукермана

Родственники погибшего говорят, что им таки удалось добиться повторной судебно-медицинской экспертизы, ее результаты обещают обнародовать сразу после похорон, передает ТСН.

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Цукерман умер во время задержания полицией в ночь на 24 августа. Его тело было покрыто синяками. Судмедэкспертиза обнаружила в нем четыре пули, одну из них – в сердце.

Полицейских задержали, сейчас они оспаривают свое задержание. Всем троим суд избрал меру пресечения – один месяц за решеткой без права внесения залога. Одного из полицейских обвиняют в умышленном убийстве, двух других – в превышении служебных обязанностей.