Убийство полицейскими мужчины на Николаевщине: СМИ показали ключевые моменты дела (видео)

В ночь на 24 августа в райцентре Кривое Озеро Николаевской области местные полицейские насмерть забили молодого мужчину, передает ТСН.

Как сообщил Генпрокурор Юрий Луценко, арестованы трое полицейских и доказано применение ими огнестрельного оружия.

Вскоре стало известно, что еще трое полицейских, которые также присутствовали на месте гибели, в настоящее время находятся в следственном управлении прокуратуры области и принимают участие в следственных действиях. Сейчас у прокуратуры нет достаточных данных для объявления им подозрения в совершении уголовного преступления.

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Как рассказывают местные жители, накануне 33-летний Александр Цукерман перебрал с алкоголем и устроил семейные разборки с женой. До этого поссорился с таксистом и лопатой побил окна в его машине. Но потом успокоился и лег спать в гараже. Однако в местной полиции уже поступили два вызова - первый от таксиста, второй - от жены. На место один за другим приехали два патруля.

Мать погибшего Ольга Цукерман, которая была свидетелем убийства ее сына, говорит, что уже после того, как человек был мертвым, полицейские наступали ему на шею ногами. Из тела извлекли четыре пули.