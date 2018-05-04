Мировой финансовый кризис уже в Бенилюксе. К чему следует готовиться Украине?

Пока украинские правительственные чиновники убеждают западных инвесторов, а заодно и нас, “что мировой финансовый кризис на Украину не перекинется”, кризис перепрыгнул Атлантику, оккупирует Великобританию (только что британское правительство объявило о национализации еще одного банка - Bradford & Bingley) и вступила в зону евро – загорелась земля под голландско-бельгийской финансовой группой Fortis.

Поскольку Украина действительно находится если не на обочине, то на второстепенной полосе глобального финансового хайвея, то, действительно, остается надеяться на то, что пока кризис доберется к нам, его разрушительная сила ослабеет, и Нацбанк таки защитит отечественную банковскую систему. Ураган зародился в дебрях Федеральной Резервной Системы, которая усилиями тогдашнего ее руководителя Алана Гринспена (с которого на глазах осыпается позолота) долгое время удерживала суицидально низкие учетные ставки; усилился над Уолл-Стрит, а теперь, когда цены на жилье покатились вниз, а долги по ипотеке - рванули вверх, смерч катаклизма разбивает неликвидные активы когда-то гламурных инвестиционных банков. Как в голливудских фильмах, работники последних с картонными коробками в руках со своим нехитрым офисным имуществом ежедневно сотнями оставляют свои рабочие места - они освобождены.

Мировой финансовый кризис таки будет иметь влияние как на отечественную финансовую систему, в частности, так и на систему государственного управления в целом. Влияние на финансовую систему, надеемся, должно быть скорее рекреационным, чем реанимационным – пойдут на спад темпы кредитования, ведь экономика только в лихорадке может ежегодно удваивать рост объема выданных кредитов. Станут более реалистичными цены на недвижимость. Нацбанк усилит и без того профессиональный надзор за банковской системой и внедрит систему раннего оповещения, которая будет вопить о приближении кризиса.

Что же касается влияния на модель государственного управления, то здесь изменения могут быть еще весомее и будут определять развитие Украины на десятилетие вперед. События в Вашингтоне и реакция американского государства на землетрясение на Уолл-Стрит положат в Украине конец спору между апологетами полного государственного патроната над экономикой и адвокатами экономического либерализма и Вашингтонского консенсуса - в интересах первых. Следует признать, что спор этот на протяжении последних лет потерял остроту, поскольку позиции последних значительно ослабели. Кого из украинских политиков зачислять в какой лагерь - читатели могут определить сами. Лето-2008 заставило засомневаться, а сентябрь 2008-го положил конец браваде свободного рынка. До сих пор официальный Вашингтон устами и руками послевоенных администраций исповедовал доктрину либерального капитализма и минимизированного вмешательства государства в экономику. Вспомним Рональда Рейгана, которому приписывают фразу: "В английском языке есть семь самых уродливых слов - Я политик, и я пришел вам помочь". Теперь тот же Вашингтон впрыскивает сегодняшним голосованием в Конгрессе в финансовую систему 700 миллиардов долларов, чтоб уберечь ее от клинической смерти; руками Федеральной Резервной Системы и налогоплательщиков спасает крупнейшего страховщика мира AIG, хотя эта функция не присуща американскому центробанку; ведет по принуждению к алтарю немилых в виде обезображенных кризисом до неузнаваемости инвестиционных банков; усиливает систему регулирующих органов, признавая, что отпустил экономику на произвол судьбы и просмотрел зародыш кризиса.

Это тот же Вашингтон (и другие западные столицы), который читал украинским правительствам нотации, как следует минимизировать влияние государства на экономику; как нужно готовить к приватизации государственные банки; как строка за строкой нужно вычищать из бюджета финансовую помощь секторам экономики. Все эти лекции и нотации на тему стерильного экономического либерализма на годы вперед перечеркнуты событиями сентября 2008 года.

Безоговорочно от того, каким будет в ближайшие годы украинское правительство, НБУ и кто их будет возглавлять, мы, кажется, станем свидетелями следующих трендов в экономике и обществе.

Государство будет присваивать все большую и большую часть национального продукта, перераспределяя его через бюджет. Правительственные чиновники умышленно не обнародовали цифру, какая доля ВВП сегодня перераспределяется через бюджет. Цифра 32 процента, которая фигурирует в проекте бюджета на 2009 год, не отвечает действительности, поскольку она не учитывает Пенсионный Фонд. Вместе с соцфондами расходы всех бюджетов Украины превышают 46 процентов ВВП - это скандинавский уровень, но еще не Франция, где эта часть составляет свыше 50 процентов. Вскоре и у нас чиновники будут перераспределять через бюджет 50 копеек из каждой гривни национального дохода.

Государство все больше будет опекать экономику - соответственно, будут расти и субсидии из бюджета разным отраслям экономики, которые государство определит приоритетными. Самые жирные куски бюджетного пирога будут ожидать сельское хозяйство, угольную промышленность, транспорт (включая и дороги), самолето- и судостроение. Счетная Палата по инерции будет рассказывать о злоупотреблении государственными инвестициями (как вот про 237 миллионов гривень, использованных с нарушениями на строительство дорог), однако Счетная Палата у нас как милиционер, которым пугают детей на ночь, чтоб засыпали. Что, кстати, всех устраивает.

После многолетнего перерыва возобновится (вернее, уже возобновилась) практика предоставления налоговых преференций. Закон о престижности шахтерского труда уже подарил такую льготу горнякам - в отличие от остальных плательщиков подоходного налога из числа граждан (то есть, всех нас) они будут платить этот налог по ставке 10, а не 15 процентов. На очереди - возобновление льгот металлургической и химической промышленности. Создание СЭЗ "Ахилия" будет знаменовать ренессанс украинских экономических спецзон.

С государственных банков будет снята стыдливая паранджа притворной независимости и возвращен полноценный статус агентов в проведении государственной политики, пусть даже путем убытков и нарушения финансовых нормативов. Если западные аудиторы укажут на дыры в балансе, им вежливо напомнят, как Федеральная Резервная Система спасала AIG, Freddie Mac и Fannie Mae и положат их рекомендации в глубокие ящики. Все убытки будут компенсироваться через трансферты из государственного бюджета. Уже в следующем году через госбанки будет запущена изначально убыточная мегапрограмма льготной ипотеки для бюджетников.

НБУ поначалу будет возмущаться, а затем не только успокоится, но и согласится на предоставление стабилизационных кредитов тем отраслям экономики, что остро в этом будут нуждаться. Западные ревизоры заметят, что это не отвечает институционному мандату центробанка? Отвечает ли институционному мандату ФРС и Казначейства США спасение за средства налогоплательщиков монстров Уолл-Стрит, даже если это в целом объясняется необходимостью сохранить жизненно важные функции системы?

Уже возобновилась и отныне лишь будет набирать силы практика предоставления кредитов под правительственные гарантии (хотя мы еще и сегодня выдыхаем ссуды, которые предоставлялись в середине 90-х структурам вроде «Земля и люди»). Директорам шахт три миллиарда ссуды под гарантии правительства? Пожалуйста, уже проголосовано. Кредиты (простите, «на глупость») директорам сельхозпредприятий, которые в большинстве своем не платят даже минимальную зарплату своим работникам, вместо этого посылая их на биржу труда? Пожалуйста, они уже в проекте бюджета-2009.

А на чем вообще можно будет поставить точку - так это на архаичном фразеологизме "структурные реформы". Украина будет переживать основную трансформацию, направленную на усиление роли государственного (но не государственнического) аппарата.

И школьники, отвечая на вопрос "кем хочу быть" все чаще будут отвечать: "чиновником".

Станислав Голубенко