Замглавы пограничной заставы "Волноваха" продавал амфетамин военным: "горе-драгеры" задержаны (фото)

Как сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос, пограничник продавал амфетамин.

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По его словам, все «горе-драгеры» задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.