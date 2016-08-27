Замглавы пограничной заставы "Волноваха" продавал амфетамин военным: "горе-драгеры" задержаны (фото)
14:51, 27 августа 2016Общество
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Следователи Мариупольского гарнизона военной прокуратуры сил АТО задержали заместителя начальника пограничной заставы ОБПК "Волноваха" Донецкого пограничного отряда, а также двух гражданских лиц во время факта сбыта наркотических средств военным ВСУ.
Все «горе-драгери» задержаны / Фото УНИАН
Как сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос, пограничник продавал амфетамин.
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По его словам, все «горе-драгеры» задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
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